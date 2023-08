Banche: Rotondi (Fdi), ‘da governo scelta responsabile, ora intese tra governi su colossi’

Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Il mondo è cambiato, la ricchezza è sempre meno legata alla produzione e all’impresa. Tassare in maniera più simbolica che sostanziale gli extra profitti delle banche è stata una scelta responsabile da parte del governo. Ora occorrerebbero intese tra i governi per sottrarre all’area della evasione i colossi finanziari che in nome della globalizzazione non rispondono ad alcun sistema fiscale”. Così Gianfranco Rotondi, presidente di Verde è popolare e deputato di Fratelli d’Italia.