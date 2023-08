Banche: Ruffino (Az), ‘questo è socialismo reale non il salario minimo’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Se una banca (ma domani un orto frutta o una latteria) fa profitti oltre una certa soglia (stabilita da chi e in che modo non è chiaro) scatterà una tassazione extra oltre le fasce attualmente previste. La misura studiata dal governo ha un sapore decisamente rétro e conferma la mancanza di una strategia un minimo razionale. Si annuncia ogni giorno il taglio delle tasse, salvo scoprire che si aggiungono tasse extra a quelle già esistenti. A chi riteneva il salario minimo una misura da Paesi comunisti, come sembrerà la tassazione extra sulle banche? La verità è che le condizioni della finanza pubblica sono molto complicate e l’esecutivo cerca di fare cassa in tutti i modi, anche i meno ortodossi per chi vorrebbe essere conservatore e liberale”. Lo dichiara Daniela Ruffino, deputata di Azione.