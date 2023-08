Banche: Sallemi (Fdi), ‘surreale tentativo di Conte di intestarsi questa misura’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “È surreale il tentativo di Giuseppe Conte di intestarsi la tassa sugli extraprofitti delle banche, varata ieri con Consiglio dei ministri. Ricordo al leader dei 5Stelle che il governo Meloni, al di là dei proclami, è l’unico che ha avuto il coraggio di attuare una misura che costringe le banche, che hanno registrato utili notevoli in questi due anni, a contribuire alle spese dello Stato in un momento storico in cui l’inflazione morde e i tassi d’interesse mettono in ginocchio le famiglie italiane. I 5Stelle e il Pd, quando erano al governo, non hanno fatto nulla in questo senso. Noi preferiamo i fatti; loro, evidentemente, le parole”. Lo dichiara il senatore Salvo Sallemi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia a palazzo Madama.