Banche: Schlein, ‘governo senza un disegno mira a sostenere interessi che sente vicini’

23 Maggio 2025

Roma, 23 mag (Adnkronos) – “Noi riteniamo ci sia un interventismo eccessivo del governo sul riassetto bancario mirato non alla prospettiva di consolidamento e rafforzamento del sistema bancario italiano, che è un nostro obiettivo. Non c’è un disegno industriale, ma interventi discutibili che mirano a premiare alcune operazioni su altre e sostenere alcuni interessi. E’ profondamente sbagliato”. Lo ha detto Elly Schlein al Festival dell’economia.

“La posizione del Pd è semplice, sostenere il buon funzionamento delle regole di mercato e non vederle piegate a ragioni politiche per sostenere alcuni poteri quando si sentono vicini alla propria parte”, ha spiegato la segretaria del Pd. “

“Il golden power in tutte le partite è stato utilizzato in modo discrezionale solo su una, questo solleva interrogativi. Hanno fatto una legge capitali per entrare a gamba tesa in certe partite piuttosto che in altre”, ha aggiunto Schlein.