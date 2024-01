Banche: Sileoni (Fabi), ‘mai deroghe a contratto, no a infinocchiamenti vari’

Gennaio 9, 2024

Milano, 9 gen. (Adnkronos) – “Il nuovo contratto, nella parte normativa, dovrà essere applicato nei gruppi e nelle singole banche; se sbaglieremo nelle scelte o se percorreremo strade diverse da quelle percorse fino ad oggi, manderemo in fumo buona parte del lavoro fatto. Questo dovete e dobbiamo sempre tenerlo bene in mente, perché alcune banche ci proveranno sicuramente”. Così il segretario generale Fabi, Lando Maria Sileoni, intervenendo al 128esimo congresso Consiglio nazionale della Fabi, in corso a Milano.

Sileoni lancia poi un invito: “Scrivete su un bigliettino adesivo, come spesso faccio io, e attaccatelo sul cruscotto della vostra autovettura. Lo potrete così leggere facilmente ogni giorno mentre vi recate al lavoro: ‘No a deroghe al contratto nazionale e soprattutto no a infinocchiamenti vari’. Vedrete: così diventerà tutto più semplice”.

In questa trattativa, sottolinea poi il segretario generale della Fabi, “siamo riusciti a risolvere anche la vicenda dei fringe benefit, avendo mosso e interessato sull’argomento, mezzo mondo: politici, sottosegretari, ministri. E cosa ci ha insegnato questa situazione? Che di fronte a delle ingiustizie, nel nostro Paese, se non si interviene con energia e determinazione, l’ingiustizia rimane tale e spesso purtroppo non sono sufficienti neanche la determinazione e l’energia”.