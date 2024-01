Banche: Sileoni (Fabi), ‘rinnovo contrattuale tra più difficili, senza Intesa più complicato’

Gennaio 9, 2024

Milano, 9 gen. (Adnkronos) – “Le trattative non sono state una passeggiata, anzi credo che per i motivi più diversi sia stato uno dei rinnovi contrattuali più difficile e complessi degli ultimi venti anni. È bene chiarire questo aspetto perché nel risultato finale c’è il merito di tutte le organizzazioni sindacali, anche se poi sono stato l’unico ad ammettere che senza la presa di posizione di Intesa Sanpaolo tutto sarebbe stato più complicato”. Così il segretario generale Fabi, Lando Maria Sileoni, intervenendo al 128esimo congresso Consiglio nazionale della Fabi, in corso a Milano.