Banche: S&P, europee restano solide, Credit Suisse è eccezione

Marzo 21, 2023

Roma, 21 mar.- (Adnkronos) – Le banche europee “possono resistere alle attuali turbolenze dei mercati e le loro performance si manterranno solide, seppure divergenti, con l’avvio della ripresa economica, mentre Credit Suisse rappresenta un’eccezione” per le sue “carenze aziendali e di gestione del rischio”. Lo si legge in una analisi di S&P Global Ratings in cui si segnala come “le autorità di regolamentazione e le banche centrali continueranno a gestire in modo pragmatico i problemi di stabilità finanziaria che dovessero presentarsi”.

Alla domanda degli investitori su possibili “contagi” nel settore bancario europeo S&P risponde con un netto “no” anche se – si spiega – “il mercato dei finanziamenti per il capitale delle banche europee potrebbe rimanere volatile per qualche tempo”.

Sul piano della redditività – scrive l’analista Giles Edwards – “continuiamo a ritenere che, nel complesso, le banche europee traggano vantaggio dall’aumento dei tassi di interesse” anche se “il fondamentale cambiamento nella politica monetaria sarà un punto di svolta per parti del settore finanziario”.