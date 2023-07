Banche: stress test Eba confermano, istituti resilienti e con sufficiente capitale **

Luglio 28, 2023

Roma, 28 lug. – (Adnkronos) – Nonostante ipotetiche perdite complessive pari a 496 miliardi di euro, nel caso dello scenario avverso, gli stress test condotti dall’Eba, l’autorità bancaria europea, rivelano come le banche dell’UE rimangono sufficientemente capitalizzate per continuare a sostenere l’economia anche in periodi di forte stress.Lo sottolinea la stessa Eba spiegando che i risultati dello stress test condotti quest’anno a livello di Unione Europea mostrano che le banche europee rimangono resilienti anche in un evetuale scenario negativo che sommerebbe una pesante recessione a livello europeo e globale, tassi di interesse in aumento e spread di credito più elevati. “Questa resilienza delle banche dell’UE riflette in parte una solida posizione patrimoniale all’inizio dell’esercizio, con un coefficiente CET1 a pieno carico medio del 15% che consente alle banche di resistere all’esaurimento del capitale nello scenario avverso”.