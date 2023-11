Banche: Vaccari (Pd), ‘Npl criticità enorme, urge soluzione legislativa’

Novembre 10, 2023

Roma, 10 nov (Adnkronos) – “Lo stock complessivo di crediti deteriorati, ovvero tutte quelle posizioni di credito per le quali vi sia problematicità nella loro restituzione da parte del debitore, in Italia ha raggiunto e superato, nel 2022, i 350 miliardi di euro, di cui 90 rimasti nei bilanci bancari e 260 ceduti alle società di cartolarizzazione”. Lo ha spiegato il deputato del Pd e segretario di presidenza della Camera Stefano Vaccari nel suo intervento all’incontro ‘La cessione dei ‘prestiti non performanti’ conseguenze su cittadini e imprese. Le possibili risposte’.

All’incontro, a Montecitorio, sono intervenuti in presenza e in video collegamento, tra gli altri, la vice presidente della Camera Anna Ascani, i deputati Ubaldo Pagano (pd), Emiliano Fenu (M5s), il senatore Salvo Sallemi (FdI), il regista e attore Antoni Albanese e diversi esperti e personalità del settore.

Nella sua relazione, Vaccari ha tra l’altra dell'”impatto rilevante anche per l’Erario per effetto della riduzione del reddito imponibile che ne è conseguito. Stime accademiche attendibili valutano tale perdita erariale pari a 60 miliardi di euro”. Illustrando la Pdl, l’esponente dem ha sottolineato che “mira a contenere, se non a risolvere, la problematica, proponendo la possibilità riconosciuta al debitore di concordare con l’intermediario finanziario, verso cui ha un debito in sofferenza, o classificato come inadempienza probabile (i cosiddetti unlikely to pay – UTP), una transazione stragiudiziale per la restituzione a saldo e stralcio di quanto dovuto, versando un importo non inferiore al valore netto di bilancio della propria esposizione”.

(Adnkronos) – “Con la proposta che abbiamo depositato si istituirebbe una forma di remissione del debito che consentirebbe a larga parte del ceto debitorio finanziario, che conta una platea di oltre 11 milioni di individui tra privati ed imprese, di essere riammessi nel circuito del credito, uscire dalla morsa dei fallimenti e delle esecuzioni immobiliari e far ripartire consumi e investimenti, a beneficio del prodotto interno lordo e della ripresa economica del Paese”, ha spiegato tra le altre cose Vaccari augurandosi un “urgente iniziativa legislativa finalizzata alla risoluzione di questa enorme criticità”.

“Questo è un tema che spesso sfugge al dibattito parlamentare, tranne quando la cronaca arriva per prima a sottoporre al Parlamento casi limite di cittadini che non trovano più vie d’uscita”, ha spiegato la Ascani sottolineando, tra l’altro: “Costruire un rapporto sano tra sistema bancario, cittadini e imprese è imprescindibile per lo sviluppo di una società che vuole crescere. Far uscire cittadini e imprese da una condizione fallimentare, di lettera scarlatta, significa ridare ossigeno a una parte cospicua della nostra società”.

Per la Ascani, “la proposta di legge è un buon promo passo, indica una strada che andrà discussa anche con la maggioranza, che su questo ambito ha dimostrato una certa sensibilità”.