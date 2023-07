Banche: venerdì a Roma assemblea Federcasse a Roma, presente Mattarella

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “‘La buona comunità. 140 anni di cooperazione di credito per lo sviluppo inclusivo’ sarà il tema al centro della Assemblea annuale di Federcasse (l’Associazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen) in programma a Roma, venerdì 21 luglio all’ Auditorium Parco della Musica alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”. Si legge in una nota.

“L’assemblea – che avrà inizio alle ore 10.00 – sarà anche occasione per celebrare i 140 anni dalla fondazione della prima cooperativa di credito italiana (a Loreggia, in provincia di Padova) su iniziativa di Leone Wollemborg. Si tratta di un anniversario particolarmente significativo per il Credito Cooperativo, occasione per valorizzare le radici storiche, le ragioni ideali e lo spirito ancora oggi di grandissima attualità di un processo e di un percorso che ha visto la diffusione in Italia delle ‘banche di comunità’ (Bcc) con finalità mutualistiche. Un processo che, a partire dalla Enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII (1891), sarebbe poi stato caratterizzato da una marcata matrice valoriale ispirata ai valori del Magistero sociale”.

“Nella Relazione del Consiglio Nazionale, che sarà letta dal Presidente di Federcasse Augusto dell’Erba, i temi di più stretta attualità che riguardano l’azione e le prospettive delle BCC e Casse Rurali affiliate ai Gruppi Bancari Cooperativi BCC Iccrea e Cassa Centrale e delle Casse Raiffeisen dell’Alto Adige aderenti al Sistema di protezione istituzionale IPS Raiffeisen. Nella parte pubblica dell’Assemblea, come ormai consuetudine, è prevista la “Lectio Cooperativa”, affidata quest’anno al Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Franco Anelli. E’ prevista la partecipazione di Rappresentanti del mondo istituzionale, politico ed economico. Nella parte privata l’Assemblea, oltre all’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2022, eleggerà il nuovo Consiglio Nazionale per il prossimo triennio. Il Consiglio Nazionale si riunirà a seguire per l’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti”.