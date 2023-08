Banche: Zedda (Fdi), ‘Conte farebbe meglio a tacere’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Giuseppe Conte farebbe meglio a tacere, considerando che quando era al governo lui non ha mai avuto il coraggio di introdurre una tassa sugli extraprofitti delle banche. Ed è kafkiano che oggi faccia del tutto per intestarsi questa misura. Il governo Meloni, ieri in Cdm, ha scelto di difendere i cittadini e, al di là dei proclami, è l’unico che ha avuto l’ardire di introdurre un provvedimento che costringe gli istituti di credito a contribuire alle spese dello Stato in un momento in cui i tassi di interesse mettono in seria difficoltà famiglie e imprese”. Lo dichiara la senatrice Antonella Zedda, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Madama.