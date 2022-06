Giugno 28, 2022

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Non è all’ordine del giorno l’ipotesi delle dimissioni anticipate del governatore Ignazio Visco. Lo dicono fonti della Banca d’Italia in riferimento all’articolo pubblicato oggi da un quotidiano, nel quale si indicavano le possibili dimissioni del governatore, in anticipo rispetto alla scadenza del mandato nel 2023.