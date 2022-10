Bankitalia: Visco, ‘misure Bce anti-crisi hanno avuto successo eccezionale’**

Settembre 30, 2022

Roma, 30 set. – (Adnkronos) – Dopo lo scoppio della crisi finanziaria globale la Bce ha dovuto varare “una politica nuova che aveva come obiettivo far risalire l’inflazione e tutte “Le banche centrali hanno, contrastato tali rischi abbassando i tassi ufficiali a zero o, addirittura, su livelli negativi (impensabili solo pochi anni fa, per chi ha i capelli bianchi) abbassandoli vicini al loro limite inferiore effettivo (effective lower bound)”. Lo sottolinea il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco in un intervento organizzato dalla Florence School of Banking and Finance, in corso nel capoluogo toscano, ricordando che “abbiamo vissuto una ‘trappola di liquidità’ che finora si studiava a scuola” e che ha visto da parte delle banche centrali “l’acquisto di titoli non per creare moneta ma per spingere l’economia a sostenere attività profittevoli”. Ma “le misure della Bce hanno avuto un successo eccezionale” sottolinea Visco ricordando come la banca centrale “ha ottenuto l’uscita in una situazione di deflazione e debito che avrebbe potuto portare rischi straordinari”. Peraltro – sottolinea – “la Bce è anche le banche centrali, non si prendono decisioni senza accordo , magari non unanime”.