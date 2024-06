Bari: Bonelli, ‘sostegno a Leccese, sarebbe vittoria storica’

21 Giugno 2024

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Esprimo il mio pieno e convinto sostegno a Vito Leccese, candidato sindaco di Bari, in vista del ballottaggio di domenica e lunedì. La posta in gioco è altissima: non possiamo permettere che una città così ben amministrata venga consegnata alla Lega, un partito che, con l’autonomia differenziata, vuole sottrarre risorse vitali al Sud, penalizzando la sanità, l’istruzione e i trasporti pubblici”. Così il deputato di Avs e portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli.

“Vito Leccese rappresenta una speranza concreta di cambiamento ecologista e progressista. La sua vittoria sarebbe storica, portando Bari ad essere la prima città capoluogo del Sud con un sindaco verde. Votiamo Leccese, per dare un segnale politico forte contro chi sta minando la nostra Costituzione”.