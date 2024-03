Bari: Boschi, ‘con il caso Decaro destra fa campagna elettorale’

20 Marzo 2024

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Sul caso Decaro, trovo che quello della maggioranza sia un atto da campagna elettorale. Trovo che ci sia, giustamente, un’inchiesta della magistratura che debba accertare delle responsabilità, ma se lo scopo non è arrivare allo scioglimento del comune, anche perché fra tre mesi si vota e ci sarà un rinnovo del consiglio comunale, allora perché si chiede a Piantedosi un’attività parallela a quella della magistratura su cui poi non si prenderà alcun provvedimento. A me sembra un tentativo di fare campagna elettorale in vista del voto a Bari e delle Europee dove Decaro sarà in campo”. Lo ha dichiarato Maria Elena Boschi, Italia Viva, ospite a Start su Sky TG24.