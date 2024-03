Bari: Carrà (Lega), ‘da sindaco non mi sento rappresentato da Decaro presidente Anci’

25 Marzo 2024

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Dopo i fatti che hanno portato la commissione di accesso del Viminale a indagare su quanto avviene nelle municipalizzate di Bari, dopo le parole agghiaccianti del presidente Emiliano che sembra preferire parlare con boss locali più che con le autorità competenti, dopo la battaglia di retroguardia del Pd che tenta di difendere qualcosa che difficilmente appare difendibile, Anci si chiami fuori da questa vicenda dai contorni sempre più inquietanti. L’associazione non merita vertici travolti da scandali, soprattutto vista la rappresentatività di tutti i Comuni del nostro Paese ed io, da sindaco prima che da parlamentare, non mi sento rappresentato da un presidente coinvolto in una storia del genere”. Lo afferma il deputato della Lega Anastasio Carrà.