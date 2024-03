Bari: Claudio Martelli, ‘squallida messinscena a fini elettorali’

20 Marzo 2024

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “La lotta alla mafia e ai mafiosi è questione troppo seria per essere piegata a calcoli elettorali di partiti e, soprattutto, di esponenti di governo. Purtroppo è quel che sta accadendo a Bari alla vigilia del rinnovo del Consiglio Comunale”. Così Claudio Martelli sulla vicenda del comune di Bari.

“Un viceministro, un sottosegretario e parlamentari di centro destra, probabilmente per distogliere l’attenzione dall’indagine che riguarda loro esponenti, hanno sobillato il ministro degli Interni Piantedosi fino a fargli istituire una commissione prefettizia per valutare l’ipotesi di scioglimento di un organo che decadrà comunque a breve per fine mandato”.

“Questa squallida messinscena ha come unico scopo quello di sporcare un’amministrazione che ha ben meritato la riconoscenza dei baresi e un sindaco popolarissimo che da otto anni vive sotto scorta proprio per l’intransigenza e il coraggio con cui ha contrastato la criminalità mafiosa”.