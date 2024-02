Bari: Fratoianni, ‘consultazione ottima notizia, bene Laforgia e Conte’

Febbraio 23, 2024

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “La disponibilità di Laforgia ad ampia consultazione democratica è un’ottima notizia. Anche le dichiarazioni di Giuseppe Conte e del M5S dimostrano senso di responsabilità e che è sempre più possibile costruire coalizioni forti, coese e pronte a offrire un’alternativa credibile”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Noi abbiamo lavorato alla composizione del quadro, per la città di Bari – prosegue il leader di SI – e continueremo a farlo in tutta Italia. Adesso subito al lavoro: i cittadini progressisti ed ecologisti di Bari – conclude Fratoianni – devono scegliere fra due autorevoli esponenti. Noi sosteniamo Michele Laforgia, come dal primo momento”.