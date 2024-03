Bari: Fratoianni, ‘grave vicenda Bari, strappo istituzionale a pochi mesi dal voto’

20 Marzo 2024

Roma, 20 mar. – (Adnkronos) – “La vicenda di Bari mi pare molto grave: dal mio punto di vista è uno strappo istituzionale a pochi mesi dal voto. Peraltro di fronte a un’inchiesta molto seria, la stessa procura ha più volte ribadito il ruolo positivo che l’amministrazione comunale del capoluogo pugliese ha svolto, non solo sul piano della collaborazione ma più in generale sul piano del contrasto alla criminalità e alle illegalità. E allora che, a pochi mesi dal voto, si metta in campo uno strumento simile preoccupa”. Lo afferma Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.