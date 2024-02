Bari: Fratoianni, ‘Laforgia e Leccese, due personalità che ci aiuteranno a correre uniti’

Febbraio 24, 2024

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “In Puglia ho un pezzo di cuore, perchè incrocia un pezzo di storia personale e collettiva. Adesso la partita si avvia verso l’unità, il rischio era di una drammatica rottura, che era una sciagura da evitare in ogni modo. È cresciuta dentro la società civile e la cultura barese la necessità di segnalare l’urgenza di una convergenza unitaria”. Lo afferma Nicola Fratoianni segretario nazionale di Sinistra Italiana in un’intervista all’edizione barese di Repubblica, regista delle primarie che consacrarono Nichi Vendola candidato alla presidenza della Regione, il leader di SI che ha vissuto diversi anni in Puglia conosce bene tutti i protagonisti di questi mesi difficili.

“Adesso – prosegue il leader di SI – siamo di fronte a due eccellenti personalità: Laforgia che noi abbiamo seguito fin dall’inizio che può rappresentare la continuità ma introducendo elementi di innovazione necessari. E Leccese che rappresenta il profilo di una persona competente e di qualità cresciuta dentro un centrosinistra che in Puglia, come dice Giuseppe Conte, è già un campo giusto. Queste due persone possono farci arrivare a un meccanismo di coinvolgimento che assicuri la massima convergenza e unità per poi andare tutti insieme – conclude Fratoianni – alla campagna elettorale. Ora credo che ci siano tempi e condizioni per recuperare il tempo trascorso rovesciando tutte le energie sulle esigenze del capoluogo pugliese”.