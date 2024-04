Bari: Furfaro (Pd), ‘M5s da uno vale uno a uno decide per tutti, che sconforto’

4 Aprile 2024

Roma, 4 apr (Adnkronos) – “La ‘primavera pugliese’ nasce dalla primarie, dalla partecipazione popolare, dalla voglia di riscatto di una terra che non ha mai voluto che i propri destini fossero decisi a Roma o da capi partito che pensano di decidere per tutti. Anche quando il destino sembrava segnato dal ceto politico, i pugliesi hanno sovvertito i pronostici e fatto la scelta giusta. Bisogna fidarsi della propria gente”. Lo dice Marco Furfaro, responsabile Iniziative politiche della segreteria del Pd.

“Che sconforto vedere un partito nato sul principio dell'”uno vale uno” a uno che decide per tutti. Noi crediamo in un’altra politica. L’etica e la moralità in politica non si coltivano specchiandosi tra i divani di Montecitorio in solitudine, ma con la propria gente -prosegue Furfaro-. Noi lì rimaniamo, con la Puglia che non vuole tornare indietro, con la Bari della legalità e del cambiamento. Il nostro partito e soprattuto la nostra segretaria che lo rappresenta non ha da nascondere un passato o scelte politiche poco attinenti all’etica e alla moralità, ha una biografia specchiata nella lotta per la legalità. Metterlo in dubbio per i propri tornaconti elettorali è miserevole”.