Bari: furti in casa e di auto e ricettazione, 8 arresti

Gennaio 17, 2024

Bari, 17 gen. – (Adnkronos) – Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Comando Provinciale di Bari, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 8 indagati, ritenuti appartenenti a una organizzazione criminale che operava nelle province di Bari e Bat, dedito prevalentemente ai reati contro il patrimonio: furti in abitazione, furti di auto e furti su vetture, tentata rapina in abitazione, ricettazione, falso e violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. I delitti avvenivano nei quartieri San Paolo, San Girolamo e Santo Spirito del capoluogo regionale e a Sannicandro di Bari. L’accusa è anche di associazione per delinquere. Maggiori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso della conferenza stampa, che si terrà nella sede della Procura della Repubblica, alle 10.30, con la partecipazione del procuratore della Repubblica e del comandante provinciale dei carabinieri di Bari.