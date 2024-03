Bari: Gasparri, ‘da Anci uso improprio strutture istituzionali’

20 Marzo 2024

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Mi risulta che in queste ore gli uffici dell’Anci stiano sollecitando esponenti dell’Anci e amministratori locali, a partire dai sindaci, a sottoscrivere un comunicato di solidarietà a Decaro, in quanto presidente dell’Anci. É un caso, che voglio denunciare, di uso improprio delle strutture istituzionali”. Lo afferma il responsabile Enti locali di Forza Italia Maurizio Gasparri ad ‘Antenna Sud’.

“Esponenti delle varie formazioni politiche che fanno parte dell’Anci -aggiunge- si possono determinare liberamente per solidarizzare o meno. Certamente quelli di Forza Italia non lo faranno perché sono preoccupati come noi. E riteniamo grave che, in queste ore, i funzionari dell’Anci stiano chiamando esponenti delle amministrazioni locali di vari partiti per sottoscrivere un documento di solidarietà a Decaro. É una vicenda molto, ma molto grave. Che avrà ovviamente conseguenze”.