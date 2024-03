Bari: Magi, ‘da Piantedosi bullismo e inadeguatezza che svilisce lotta a mafia’

21 Marzo 2024

Roma, 21 mar. – (Adnkronos) – “L’ennesima prova di prepotenza. L’ennesima prova di inadeguatezza, l’ennesimo abuso di un ministro che ha scambiato il Viminale per il cortile di casa sua, dove regolare i conti con gli avversari politici. Più che un ministro dell’Interno, Piantedosi sembra un bulletto di quartiere. Ed è grave ciò che emerge dagli articoli di stampa odierni, secondo cui il ministro si sarebbe mosso attraverso forzature per insediare la commissione per sciogliere per mafia il comune di Bari: nessun avviso alle forze di polizia, nessun avviso alla magistratura, nessuna convocazione del tavolo sull’ordine e la sicurezza pubblica”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Se vogliono indagare sulle infiltrazioni mafiose – continua Magi – Piantedosi lo faccia tra gli ambienti di destra, visto che le due consigliere da cui è nato tutto sono della sua stessa parte politica. A Decaro la nostra solidarietà, politica e umana. A Meloni e Piantedosi tutto il nostro sdegno per questo uso politico delle istituzioni che svilisce la lotta alla mafia”.