Bari: Nazareno, ‘bella notizia, Schlein sempre lavorato per ricomporre campo’**

Febbraio 23, 2024

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Una bella notizia”. Così fonti del Nazareno, interpellate dall’Adnkronos, commentano la proposta di una ‘consultazione pubblica’ avanzata da Michele Laforgia, in campo per la candidatura a sindaco di Bari, per superare lo stallo nella città dove il Pd ha indicato come candidato Vito Leccese. Un’apertura raccolta da Giuseppe Conte: “I nostri iscritti saranno liberi di partecipare a questa consultazione insieme a tutti i cittadini baresi. Prenderemo atto lealmente del risultato”. E dal Nazareno si apprezza: “Elly Schlein ha sempre lavorato per ricomporre il campo, nell’interesse della città, quindi è una bella notizia”.