Bari: Sala, ‘indagine ministero pasticcio che allontana gente perbene da politica’

21 Marzo 2024

Milano, 21 mar. (Adnkronos) – “Come mio solito non giudico nel merito questioni delle quali non ho piena conoscenza, ma la questione Bari che si è abbattuta sull’amico Antonio Decaro merita comunque un commento”. Così inizia il post pubblicato su Facebook dal sindaco di Milano Beppe Sala, che commenta la vicenda dell’invio da parte del ministero dell’Interno di una ispezione antimafia.

“Il ministero -scrive Sala- può avere le sue ragioni per avviare un’indagine sul rischio di infiltrazioni mafiose in una città importante come Bari, ma non può ignorare la valenza politica di un atto del genere, a due mesi e mezzo dalle elezioni nella stessa città”. Anche perché, “proviamo a essere pratici: la commissione che valuterà il possibile scioglimento del Consiglio comunale avrà 90 giorni di tempo per esprimersi (prorogabili di altri 90). E poi si dibatterà. Ad andar bene (si fa per dire) la commissione si esprimerà nella finestra temporale dedicata a un eventuale ballottaggio. Più realisticamente si arriverà a una conclusione di questa verifica con un nuovo Consiglio comunale già insediato. Che vorrebbe dire che un Consiglio insediato da poche settimane potrebbe essere subito delegittimato?”.

E allora, conclude il sindaco di Milano, “giriamola come vogliamo, ma mi sembra un gran pasticcio. Una di quelle cose che allontanano dalla politica la gente perbene che vuol dare il suo contributo al Paese. E questo è un gran peccato”.