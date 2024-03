Bari: Sarracino, ‘sfregio istituzionale destra per calcoli elettorali’

20 Marzo 2024

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Esprimiamo solidarietà innanzitutto alla città di Bari e al suo sindaco, Antonio Decaro, che da dieci anni ha fatto del contrasto alle mafie e alla illegalità uno dei punti principali della sua amministrazione. La nomina di una commissione di accesso per valutare lo scioglimento del consiglio comunale di Bari è un chiaro atto politico, che evidenzia tutta la strumentalità della destra. Con queste modalità e con questa tempistica si rischia di inficiare in maniera pericolosa anche l’efficacia di questo importante strumento, che così, nei fatti, diventa di “parte”. Siamo fiduciosi che gli esiti evidenzieranno la correttezza della amministrazione Decaro ma resta l’assurdo sfregio istituzionale portato avanti dalla destra per meri calcoli elettorali”. Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.