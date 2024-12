Barilla al fianco delle Nazioni Unite agli UNCA Awards, un piatto di pasta italiana per unire il pianeta

16 Dicembre 2024

(Adnkronos) – C’era anche Barilla alla 28ª edizione degli UNCA Awards, l’iniziativa organizzata dall’associazione che rappresenta il corpo stampa delle Nazioni Unite che ogni anno premiano giornalisti e personalità di rilievo che si distinguono per l’impegno nel documentare il lavoro e le attività delle agenzie ONU. La cerimonia, tenutasi a New York, presso Casa Cipriani venerdì 13 dicembre, ha riunito 500 ospiti tra giornalisti e personaggi di spicco, tra cui il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres e l’attore Theo James, già Goodwill Ambassador delle Nazioni Unite, insignito durante la serata del titolo Global Citizen of the Year.

Barilla, sinonimo di pasta e eccellenza italiana in oltre 100 paesi, lavora per un futuro in cui i suoi prodotti rappresentino occasioni di gioia, di emozione e di condivisione. E condivide con le Nazioni Unite la visione di un futuro più giusto, equo e sostenibile. Per questo gli ospiti degli UNCA Award hanno ricevuto in omaggio un pacco di pasta Barilla Al Bronzo. A rappresentare non solo un prodotto premium nato da 147 anni di eccellenza nell’arte pastaria, ma un alimento umile nella sua semplicità e amato in tutto il mondo, adatto a tutte le culture e stili di vita, nutrizionalmente equilibrato, accessibile e sostenibile.

Secondo Barilla, le scelte alimentari di oggi hanno il potere di plasmare il futuro, e ogni decisione consapevole può contribuire a un impatto duraturo. Dove anche un piatto di pasta può essere una risposta per sfamare in modo sostenibile un mondo diviso tra obesità e malnutrizione.