Barletta: atti persecutori e molestie a ex fidanzata, arrestato 33enne

Luglio 12, 2023

Barletta, 12 lug. – (Adnkronos) – Un uomo di 33 anni, di San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto presunto responsabile di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata. Nei suoi confronti è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica. In particolare l’uomo, dal mese di aprile, con comportamenti reiterati, avrebbe sistematicamente molestato e perseguitato la giovane donna con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, terminata per volontà della vittima, a causa del suo carattere geloso e del suo morboso attaccamento. gli atteggiamenti dell’uomo avrebbero causato alla donna uno stato di ansia grave, ingenerando nella stessa il timore per la propria incolumità, a tal punto da costringerla a cambiare le sue abitudini di vita. L’indagine espletata dall’Arma di San Ferdinando di Puglia in seguito alla denuncia querela presentata dalla vittima, consistente anche nell’acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso l’esercizio commerciale dove la giovane lavorava, hanno consentito di accertare le condotte persecutorie e violente.