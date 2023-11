Baroni (McDonald’s Italia): “Nostro impatto sul sistema Italia vale 1,9 miliardi”

Novembre 22, 2023

(Adnkronos) – “L’impatto di McDonald’s sul sistema paese in termini di valore condiviso, è stato nel 2022 di ben 1,9 miliardi di euro, pari allo 0,1% del prodotto interno lordo italiano ed è un valore assolutamente in crescita del 35% rispetto al pre pandemia al 2019 . Inoltre, sempre nel 2022 il totale degli impiegati di McDonald’s in Italia ammontava a ben 32.000 persone. Anche questo è in forte crescita e non solo, abbiamo piani di occupare altre 12.000 persone entro il 2025. Per McDonald’s investire sulla filiera agroalimentare italiana è un’iniziativa strategica perché punta appunto a supportare il sistema paese, visto che le filiere agroalimentari sono un settore importantissimo del nostro paese, quindi abbiamo spostato gradualmente le forniture all’interno del nostro paese. Ad oggi abbiamo circa l’85% dei fornitori della filiera agroalimentare che sono italiani, per acquisti pari a 436 milioni di euro. Anche questi in fortissima crescita, oltre il 65% rispetto ai valori del 2019”. Così l’Amministratore delegato di McDonald’s Italia Dario Baroni a margine della presentazione dell’ultima analisi condotta dall’Istituto Althesys “Condividere Valore” e presentata presso Palazzo Ripetta a Roma.

Baroni ha inoltre illustrato le iniziative messe in campo dall’azienda per rafforzare i legami con i territori e i cittadini in ambito sociale: “Il nostro impegno come diceva il nostro fondatore Ray Crock, è quello di ridare alle comunità una parte di quello che le comunità donano a noi. Questo si concretizza in una serie di azioni sui territori. La prima è sicuramente quella dell’iniziativa delle donazioni di pasti. McDonald’s ogni anno dona, oltre 200.000 pasti gratuiti in collaborazione col Banco Alimentare ed enti tipo la Caritas e la Comunità di Sant’Egidio, in centinaia di comuni italiani”.

Questa – ha ricordato – “è un’iniziativa che si ripete anno dopo anno e che cresce. La seconda iniziativa molto importante è quella delle giornate insieme a te per l’ambiente: sono delle giornate in cui McDonald’s e i suoi dipendenti, su base volontaria, si uniscono agli enti locali, alle scuole, alle istituzioni locali per andare a combattere il fenomeno del littering quindi dell’abbandono incontrollato dei rifiuti. Quindi andiamo, in queste giornate, a ripulire parchi, strade, spiagge del nostro paese e anche qua copriamo centinaia di città italiane. Abbiamo raccolto lo scorso anno. Oltre 18 tonnellate di rifiuti, mobilitando circa 6000 persone”.