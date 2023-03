Baseball: World Classic, l’Italia si ferma ai quarti di finale, il Giappone vince 9-3

Marzo 16, 2023

Tokyo, 16 mar. – (Adnkronos) – Ai quarti di finale del World Baseball Classic l’Italia non riesce nella missione impossibile di superare il Giappone, i campioni olimpici in carica e primi nel ranking mondiale, al Tokyo Dome di fonte a Shohei Ohtani, il giocatore più forte del mondo per la sua abilità di destreggiarsi con eccellenti risultati sia come lanciatore sia come battitore. Gli azzurri mostrano la grinta che li ha contraddistinti nella già storica vittoria contro il Regno dei Paesi Bassi di domenica, ma devono inchinarsi con il punteggio di 9-3 ai ‘Samurai’ che volano quindi a Miami per la loro quinta semifinale in altrettante edizioni del torneo.