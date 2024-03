Basilicata: Alfieri, ‘no ai veti, ogni sforzo per coalizione competitiva’**

Marzo 14, 2024

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “So che è complicato, ma dobbiamo fare tutti gli sforzi, fino all’ultimo secondo utile, per costruire la coalizione più competitiva possibile. Non ci possono essere veti reciproci – vale per la Basilicata, per le prossime amministrative e in prospettiva per le elezioni politiche”. Così Alessandro Alfieri, senatore Pd, sulle regionali in Basilicata.

“Se vogliamo costruire un’alternativa credibile alla Meloni, lavoriamo fin d’ora con senso di responsabilità e generosità. Vengo dalla Lombardia: so bene che senza il pieno coinvolgimento delle forze civiche e moderate non governeremmo così tante città al nord. A maggior ragione il Paese”.