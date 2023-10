Basilicata: approvato programma di interventi urgenti per le chiese

Ottobre 11, 2023

Potenza, 11 ott. – (Adnkronos) – La giunta regionale della Basilicata ha approvato un programma straordinario di interventi urgenti per il patrimonio storico-artistico delle chiese lucane, per un importo di 836mila euro. Con l’iniziativa s’intende assicurare le condizioni adeguate di funzionalità e fruibilità dei luoghi di culto, tramite lavori di manutenzione, conservazione, ripristino, riparazione, sistemazione, consolidamento e risanamento di edifici e pertinenze storico-religiose. ”L’attivazione del programma – ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture Donatella Merra – si è resa necessaria per dare risposte concrete e immediate a situazioni di criticità, gravanti su molte chiese del territorio regionale, relative ad aspetti architettonici e anche strutturali. Tali improcrastinabili lavori edilizi sono fondamentali per assicurare ai fedeli e ai visitatori dei luoghi di culto un accesso sicuro e, al contempo, una permanenza in ambienti accoglienti durante tutto l’anno, a maggior ragione all’approssimarsi della stagione invernale”. Sono stati concessi contributi per circa il 70% del valore progettuale ammesso, per 15 interventi da effettuare nel triennio 2023-2025 nei Comuni di Rionero in Vulture, Trivigno, Matera, Barile, Ripacandida, Valsinni, Melfi, Pisticci, Forenza, San Fele, Latronico e Rapone.