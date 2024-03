Basilicata: Bardi, ‘da accordo con governo 817 mln, 66 progetti finanziati’

25 Marzo 2024

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – L’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Basilicata muove risorse per “817 milioni di euro, che andranno a finanziare 66 progetti, di cui 40 interventi strategici”. Lo annuncia il governatore Vito Bardi, a Potenza con la premier Giorgia Meloni per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Molise.