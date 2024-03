Basilicata: Bonelli, ‘scegliere rapidamente insieme candidato, grave ritardo’

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Per le elezioni regionali in Basilicata, bisogna scegliere il candidato o la candidata rapidamente: siamo in grande ritardo e va scelto o scelta in modo condiviso dalla coalizione”. Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.