Basilicata: Borghi (Iv), ‘Schlein abdica a Conte, no a candidatura grillina imposta’

Marzo 14, 2024

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Per l’ennesima volta la Schlein abdica culturalmente e politicamente di fronte a Conte: in Basilicata il Pd aveva il proprio candidato, ma il veto di Conte ha fatto sì che la Schlein da Roma chiedesse la retromarcia al centrosinistra, imponendo la candidatura culturalmente grillina di Lacerenza”. Lo ha dichiarato Enrico Borghi, senatore di Italia Viva, oggi a “Il Timone” condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi sulla FM di radio Giornale Radio.

“In Basilicata abbiamo degli organismi dirigenti locali che faranno le loro valutazioni e le loro scelte, non siamo come Schlein che da Roma pretende di mettere le braghe al mondo immaginando un percorso ideologico che non produce gli effetti sortiti”, ha aggiunto Borghi.