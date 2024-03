Basilicata: Calenda, ‘Conte sta distruggendo centrosinistra per colpire Pd’

16 Marzo 2024

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Stiamo assistendo alla distruzione del centrosinistra ad opera di Giuseppe Conte. Vorrei fosse chiaro agli elettori di centrosinistra che l’obiettivo di Conte è distruggere il Pd per essere l’unico candidato premier. A noi hanno detto che non siamo parte del ‘campo santo’, la segretaria Schlein non si fa trovare. L’unica cosa che mi sento di dire è in bocca al lupo”. Così Carlo Calenda a margine di un’iniziativa a Matera.