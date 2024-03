Basilicata: Calenda, ‘no a candidati terzi, Bardi uomo delle istituzioni, valuteremo’

Marzo 14, 2024

Roma, 14 mar (Adnkronos) – “Vado in Basilicata venerdì e sabato, voglio parlare con i miei. Io preferisco non avere candidati terzi, verificheremo. Dall’altro lato c’è un moderato, un europeista, un uomo delle istituzioni, non è il ‘Trux’. Valuteremo e decideremo”. Lo ha detto Carlo Calenda a RadioinBlu.

“Quello che sappiamo con certezza è che non siamo inclusi nella coalizione di sinistra, non è una scelta ma una constatazione. Verificherò con i miei. Noi facciamo valutazioni sulla qualità dei candidati, non appoggiamo populisti di sinistra o para fascisti si destra”, ha spiegato il leader di Azione.