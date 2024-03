Basilicata: Cuperlo, ‘spettacolo poco edificante, stupito da scelta Calenda’

18 Marzo 2024

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “La querelle sulla scelta del candidato in Basilicata non è stato uno spettacolo edificante. Mi sono stupito nel vedere Renzi e Calenda che appoggiano Bardi, in special modo per la scelta di Carlo. Se scegli un campo quello deve essere il tuo campo”. A dirlo, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è il deputato Pd Gianni Cuperlo, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

“Se potessi dare un consiglio al nostro candidato in Basilicata gli direi di iniziare a girare palmo a palmo la regione anche chiedendo scusa per l’immagine che abbiamo offerto, magari dicendo ‘abbiamo compiuto degli errori e abbiamo dato un’immagine sbagliata di quella che deve essere una coalizione’. Forse – ha concluso Cuperlo a Rai Radio1 – in questo modo si recupererebbe quel tanto di credibilità necessaria”.