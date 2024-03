Basilicata: De Monte, ‘Schlein sta dietro a bizze Conte, Iv sarà da un’altra parte’

15 Marzo 2024

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Miserevole lo spettacolo che sta offrendo il campo largo in Basilicata. L’alleanza Conte-Schlein è riuscita a raggiungere il suo livello più basso. Lo psicodramma in corso a Potenza, a pochi giorni dalla presentazione delle liste, sottolinea il fallimento in cui il Pd incorre quando insegue forsennatamente il M5S. Sarebbe bastato ricorrere alle primarie, invece si preferisce assecondare le bizze di Conte. Italia Viva starà orgogliosamente da un’altra parte”. Così Isabella De Monte di Iv su twitter.