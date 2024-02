Basilicata: Ferrante (Fi), ‘Bardi? Squadra che vince non si cambia’**

Febbraio 28, 2024

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Vito Bardi è stato ed è un ottimo governatore della regione Basilicata. Ha ben operato in piena sinergia con l’intera coalizione di centrodestra. E squadra che vince non si cambia”, dice all’Adnkronos Tullio Ferrante, esponente di Forza Italia e sottosegretario alle Infrastrutture, parlando delle prossime regionali in Basilicata.

A chi gli chiede se anche nelle altre regioni al voto vadano ricandidati i governatori uscenti, Ferrante risponde: “La linea della continuità, laddove non vi siano particolari esigenze di carattere locale – come nel caso della Sardegna – che non mi pare di riscontrare nell’ambito delle regioni che vanno al voto quest’anno, è certamente quella da prediligere anche per non creare confusione nel nostro elettorato”.