Basilicata: FI-Nm, ‘insieme in vista regionali per rafforzare area popolare-moderati’

22 Marzo 2024

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Le elezioni regionali in Basilicata vedranno la presentazione di una lista comune fra Forza Italia e Noi Moderati, tesa a rafforzare l’area popolare e moderata del centrodestra, a sostegno del presidente Vito Bardi che, con il suo buon governo, ha garantito lo sviluppo della Basilicata anche in questi anni difficili. La scelta di costituire una lista comune ha come indirizzo programmatico quello di voler ribadire la nostra collocazione europeista radicata nei valori e nei principi del Partito Popolare Europeo che, siamo certi, saranno la forza attrattiva per molti elettori e per tante realtà civiche e della società civile. Auspichiamo che questa iniziativa possa avviare un percorso comune non solo in Basilicata, ma anche in vista delle prossime scadenze elettorali”. Lo affermano in una nota congiunta il responsabile dell’organizzazione di Forza Italia, Francesco Battistoni, e il responsabile dell’organizzazione di Noi Moderati, Alessandro Colucci.