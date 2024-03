Basilicata: Gasparri, ‘avremo successo con Bardi’

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “In Basilicata con Bardi saremo certamente vincenti perché abbiamo governato bene e abbiamo affrontato problemi concreti, come quelli dell’energia e dell’acqua, che riguardano i cittadini della Basilica che ne hanno ottenuto concreti vantaggi. Faremo uno schieramento largo come altrove e Forza Italia e le realtà che si sono aggregate intorno a Bardi faranno la differenza. Avremo successo anche in Basilicata e già in queste ore stiamo continuando il lavoro incessante di costruzione per un’affermazione che ci sarà certamente”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.