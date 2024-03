Basilicata: in trattativa c.sinistra spunta Valluzzi, ex-Pd in movimento Chiorazzo**

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Ci sarebbe un nome sul tavolo della trattativa del centrosinistra in Basilicata. Si tratta del sindaco di Castelmezzano, Nicola Valluzzi, ex esponente del Pd, ha lavorato con Salvatore Margiotta quando era sottosegretario ed ora è tra i sostenitori di Angelo Chiorazzo nel movimento ‘Basilicata casa comune’. Una personalità vicina all’imprenditore lucano del Terzo settore sulla quale, si riferisce, potrebbero convergere Pd e M5S. Al momento, non sarebbe stata sondata sul nome Azione che in Basilicata fa riferimento a Marcello Pittella. La trattativa comunque resta ancora aperta. Tanto che dal Pd l’indiscrezione sul sindaco di Castelmezzano, al momento, non viene confermata.