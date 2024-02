Basilicata: Lollobrigida, ‘Bardi ricandidato? Penso di sì’**

Febbraio 28, 2024

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – In Basilicata sarà ricandidato Vito Bardi? “Penso di sì, io personalmente lo apprezzo tantissimo”. Così il ministro Francesco Lollobrigida risponde ai cronisti alla Camera. “Salvini ha detto che cambiare i candidati in corsa è un problema? Ma starà parlando della Basilicata, se fa un’affermazione di principio, perché ormai la Sardegna è andata. Quindi per coerenza…”. Comunque, “a me non risulta che la Lega stia litigando sulla Basilicata”.