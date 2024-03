Basilicata: Magi, ‘grande prova di immaturità’**

16 Marzo 2024

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Avevamo dato il nostro appoggio al candidato comune del centrosinistra per le Regionali in Basilicata Domenico Lacerenza, con uno spirito unitario e collaborativo, consapevoli delle profonde differenze con alcuni altri partiti della coalizione, ma convinti della necessità di costruire una alternativa a questa destra tanto a livello nazionale, quanto locale ove possibile, sottraendoci al gioco dei veti ma anzi lavorando per allargare il perimetro. Quanto avvenuto in queste ore, che hanno visto come esito la rinuncia di Lacerenza, è una grande prova di immaturità che ostacola il percorso comune. L’alternativa si costruisce con la responsabilità e non con i personalismi, con i veti o con la rincorsa ai sondaggi”. Lo afferma in una nota il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.