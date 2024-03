Basilicata: Marrese, ‘Chiorazzo? Obiettivo battere Bardi è comune’

18 Marzo 2024

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Io ultima scelta del centrosinistra? “No. Non c’è chiusura verso nessuno, si sta lavorando per un obiettivo comune: battere la destra”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è Piero Marrese, candidato per il c.sinistra alla presidenza della regione Basilicata, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Non teme la destra con in più Azione e Iv? “Vedremo quale sarà il risultato di questa unione fuori dal comune. E’ anomalo criticare e combattere sui territori contro l’attuale giunta e poi stare insieme”. Chiorazzo non avrà preso bene la sua nomina. Sa se l’è presa? “Ma assolutamente no, lui è una bravissima persona e abbiamo l’obiettivo comune di battere Bardi”.

Nel suo comunque governa anche con Azione. Ha provato a chiamare Calenda per convincerlo ad appoggiarla anche alle regionali? “No, non ho il suo contatto, noi lavoriamo per unire comunque, ognuno farà la battaglia nel campo che ritiene più opportuno”. Ha già pensato al suo slogan elettorale? “Lo stiamo per elaborare. Potrebbe essere – ha scherzato Marrese a Un Giorno da Pecora – quello che mi ha appena suggerito un amico: vota Marrese, un ragazzo simpatico e cortese”.