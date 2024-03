Basilicata: Marrese, ‘sicuro di battere Bardi, campo largo? Il mio è campo vincente’

18 Marzo 2024

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Ho parlato con Schlein e Conte anche ieri sera, c’è fiducia in quello che c’è da fare. Io poi sono l’unico candidato lucano in corsa, Bardi è nato in Basilicata ma vive prevalentemente fuori, come Marsilio in Abruzzo. Batterlo? Ne sono sicuro, dobbiamo continuare a lavorare sull’ascolto dei territori”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è Piero Marrese, candidato per il c.sinistra alla presidenza della regione Basilicata, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Chi l’ha cercata per primo? “Mi ha chiamato prima Elly e poi Conte, che mi ha dato la piena fiducia dei 5S, ma le chiamate sono state quasi contestuali. Con Avs invece abbiamo fatto una video call insieme a Bonelli e Fratoianni”. Si è parlato tanto di campo largo, lei è d’accordo con questo termine? “Il mio – ha concluso Marrese a Radio1 – è il campo vincente”.