Basilicata: Meloni, ‘mobilitiamo 945 mln, si viaggia verso il mld’

25 Marzo 2024

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – La Basilicata è la “17esima Regione a firmare un accordo di coesione” per il quale “mobilitiamo 945 milioni di euro, di cui circa 83 milioni già anticipati nel 2021, sono risorse imponenti che servono a finanziare diversi progetti che riusciranno ad attivare investimenti per circa 970, quindi viaggiamo verso il miliardo di euro”. Così la premier Giorgia Meloni, a Potenza per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Basilicata.