Basilicata: Paita, ‘dal campo largo spettacolo indecente, Iv lontano anni luce’

15 Marzo 2024

Roma, 15 mar (Adnkronos) – “In Basilicata stiamo assistendo a uno spettacolo indecente. Lo scontro di potere tra Pd e 5s, con metodi poco trasparenti, veti incrociati e candidati improbabili ha prodotto questa che non è più una vicenda politica ma una soap opera, senza il minimo interesse per il territorio”. Lo afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

“Il tira e molla dimostra plasticamente che il cosiddetto campo largo non è rispettoso delle istanze dei cittadini delle Basilicata, dei veri problemi del territorio. Italia Viva è lontana anni luce da questo modo di fare politica, per noi sceglieranno i bravissimi dirigenti locali, abbiamo piena fiducia in Mario Polese e Luca Braia”, aggiunge Paita.